Путин подписал важный для инвесторов закон

Ранее в России был принят закон об увеличении лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей, что позволило повысить общую сумму застрахованных накоплений одного человека до 4,2 млн рублей. Эти меры направлены на усиление защиты долгосрочных сбережений граждан и реализуются в рамках поручения президента по созданию новых инструментов с повышенной государственной гарантией.