В МАРТ напомнили, какую информацию должны публиковать субъекты естественных монополий

Согласно инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 20 апреля 2020 года № 32, субъекты естественных монополий обеспечивают доступность следующей информации: о ценах (тарифах) на услуги, относящиеся к сферам естественных монополий, об их изменении, о порядке получения информации о наличии технической возможности для оказания таких услуг, об условиях их оказания, условиях договоров. А также о направлениях инвестиций в основной капитал на развитие таких услуг, о структуре расходов (затрат), об изменениях в деятельности субъекта естественной монополии, отсутствие или предоставление в искаженном виде которой может повлиять на экономические решения потребителей услуг.