В МАРТ напомнили, какую информацию должны публиковать субъекты естественных монополий

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили, какую информацию должны публиковать субъекты естественных монополий, сообщает БЕЛТА.
«Субъект естественной монополии должен обеспечить размещение на своем сайте в интернете информации о своей деятельности и услугах. А при отсутствии такого сайта — на отдельной странице официального сайта вышестоящего государственного органа», — отметили в министерстве.
Согласно инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 20 апреля 2020 года № 32, субъекты естественных монополий обеспечивают доступность следующей информации: о ценах (тарифах) на услуги, относящиеся к сферам естественных монополий, об их изменении, о порядке получения информации о наличии технической возможности для оказания таких услуг, об условиях их оказания, условиях договоров. А также о направлениях инвестиций в основной капитал на развитие таких услуг, о структуре расходов (затрат), об изменениях в деятельности субъекта естественной монополии, отсутствие или предоставление в искаженном виде которой может повлиять на экономические решения потребителей услуг.
К сферам естественных монополий относятся аэронавигационные услуги, услуги аэропортов, транспортных терминалов, железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные перевозки, транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам, транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, по передаче и распределению электрической и тепловой энергии, централизованное водоснабжение и водоотведение. -0-