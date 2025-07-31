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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

С 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 31 июля, подписал закон о поэтапном внедрении в бюджетный процесс цифрового рубля. Сообщение об этом появилось на официальном портале правовых актов.

С 1 октября 2025 года станет доступным использование цифрового рубля для проведения отдельных операций по расходованию средств из федерального бюджета. Перечень этих операций будет определен правительством по согласованию с Центральным банком.

Уточняется, что с 1 января 2026 года цифровой рубль будет применяться ко всем расходным операциям федерального бюджета, а также при зачислении доходов в него.

С 1 июля 2027 соответствующий механизм будет распространен на муниципальные и региональные бюджеты, а также на бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Также сообщалось, что Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки. С 1 апреля 2026 года предельный срок предоставления рассрочки будет ограничен шестью месяцами.