Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 31 июля, подписал закон о поэтапном внедрении в бюджетный процесс цифрового рубля. Сообщение об этом появилось на официальном портале правовых актов.
С 1 октября 2025 года станет доступным использование цифрового рубля для проведения отдельных операций по расходованию средств из федерального бюджета. Перечень этих операций будет определен правительством по согласованию с Центральным банком.
Уточняется, что с 1 января 2026 года цифровой рубль будет применяться ко всем расходным операциям федерального бюджета, а также при зачислении доходов в него.
С 1 июля 2027 соответствующий механизм будет распространен на муниципальные и региональные бюджеты, а также на бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Также сообщалось, что Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки. С 1 апреля 2026 года предельный срок предоставления рассрочки будет ограничен шестью месяцами.