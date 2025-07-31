Беларусь прорабатывает поставки сельхозтехники в Бразилию

Он отметил, что Бразилия — во многом сельскохозяйственная страна. «Это тысячи километров пастбищ, огромный потенциал сельскохозяйственных угодий. Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, это наша тема. Регионы Бразилии отличаются по своему сельскохозяйственному укладу. Наша техника может быть востребована там с различными целями. Об этом нам говорят наши бразильские партнеры. Например, сейчас рассматривается вопрос возможной совместной работы по обеспечению Бразилии белорусскими тракторами в рамках развития малых фермерских хозяйств. То есть там, где нужна малая техника, надежная, выносливая, пригодная к ремонту, не требующая больших затрат, удобная в эксплуатации, которая может быть по карману небольшому фермерскому хозяйству. С учетом масштабов Бразилии могут быть востребованы различные линейки нашей сельскохозяйственной техники. Мы достигли в этой сфере значительных результатов, которые видны по всему миру. У нас есть компетенции, наработки, конструкторская школа, опыт поставок и создания совместных предприятий. Однако надо понимать, что бразильский рынок очень конкурентный, на нем присутствуют все мировые производители. Но уверен, что и для Беларуси найдется свое место», — отметил посол. -0-