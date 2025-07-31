31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает поставки сельхозтехники в Бразилию. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«С учетом нашего сотрудничества в аграрной сфере, с учетом поставки наших удобрений можно совершенно спокойно сказать, что сейчас бразильская продукция уже имеет в себе какую-то составляющую белорусского экспорта. Текущие объемы — порядка $600−700 млн товарооборота — конечно, не соответствуют текущему уровню политических и экономических отношений. Естественно, мы можем сделать гораздо больше с учетом заинтересованности Бразилии в нашей продукции и нашей заинтересованности в бразильской продукции, с учетом интенсивных контактов по дипломатической и торгово-экономической линии. Думаю, что в ближайшее время мы будем прорабатывать дополнительные направления торгово-экономического сотрудничества, особенно с учетом задач, которые сегодня прозвучали на совещании у главы государства», — сказал Андрей Андреев.
Он отметил, что Бразилия — во многом сельскохозяйственная страна. «Это тысячи километров пастбищ, огромный потенциал сельскохозяйственных угодий. Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, это наша тема. Регионы Бразилии отличаются по своему сельскохозяйственному укладу. Наша техника может быть востребована там с различными целями. Об этом нам говорят наши бразильские партнеры. Например, сейчас рассматривается вопрос возможной совместной работы по обеспечению Бразилии белорусскими тракторами в рамках развития малых фермерских хозяйств. То есть там, где нужна малая техника, надежная, выносливая, пригодная к ремонту, не требующая больших затрат, удобная в эксплуатации, которая может быть по карману небольшому фермерскому хозяйству. С учетом масштабов Бразилии могут быть востребованы различные линейки нашей сельскохозяйственной техники. Мы достигли в этой сфере значительных результатов, которые видны по всему миру. У нас есть компетенции, наработки, конструкторская школа, опыт поставок и создания совместных предприятий. Однако надо понимать, что бразильский рынок очень конкурентный, на нем присутствуют все мировые производители. Но уверен, что и для Беларуси найдется свое место», — отметил посол. -0-