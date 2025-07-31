Посол: Беларусь и Турция взаимно заинтересованы в наращивании товарооборота

«Турция входит в первую десятку наших торговых партнеров. Но что важно, мы для Турции тоже очень значимый торгово-экономический партнер. На протяжении последних четырех лет наш товарооборот, по нашей статистике, превышает $1 млрд, по турецкой — приближается к $2 млрд. Но этого мало, и у нас взаимный с турецкой стороной подход к тому, что эта цифра может быть гораздо больше», — сказал Анатолий Глаз.