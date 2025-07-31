Посол: Беларусь и Турция взаимно заинтересованы в наращивании товарооборота

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция взаимно заинтересованы в наращивании товарооборота. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Турция входит в первую десятку наших торговых партнеров. Но что важно, мы для Турции тоже очень значимый торгово-экономический партнер. На протяжении последних четырех лет наш товарооборот, по нашей статистике, превышает $1 млрд, по турецкой — приближается к $2 млрд. Но этого мало, и у нас взаимный с турецкой стороной подход к тому, что эта цифра может быть гораздо больше», — сказал Анатолий Глаз.
По его словам, для наращивания товарооборота и в целом сотрудничества у обеих сторон есть потенциал и желание, в том числе и по кооперационным проектам, и по поставкам из Беларуси. -0-