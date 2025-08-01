Нацбанк заметно понизил курс евро и курс доллара на 1 августа перед выходными

Национальным банком скорректированы курсы валют на 1 августа, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос перед выходными в первый день августа.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 1 августа, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9935 белорусского рубля, 1 евро — 3,4231 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6868 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 31 июля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в пятницу, 1 августа. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0295 белрубля, курс евро понизился на 0,0691 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0194 белрубля.
Тем временем курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.