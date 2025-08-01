Товарам из Лаоса откроют зеленый коридор через порт Владивосток

Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) расположена в Юго-Восточной Азии. Это государство со столицей во Вьентьяне не имеет прямого выхода к морю. На западе граничит с Таиландом, на востоке — с Вьетнамом, на юге — с Камбоджей, на севере — с Китаем (провинция Юньнань).