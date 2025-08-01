Товарам из Лаоса откроют зеленый коридор через порт Владивосток

Россия на фоне роста грузопотоков между РФ и Лаосом планирует начать железнодорожные грузоперевозки между странами, расширить морские контейнерные перевозки. В настоящее время между странами действует интермодальный контейнерный сервис Транспортной группы FESCO через порты Вьетнама, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках интермодального сервиса погрузка и отправка контейнеров осуществляются в крупных локациях Лаоса. Далее грузы доставляются автотранспортом до портов Вьетнама и затем следуют во Владивостокский морской торговый порт на контейнеровозах прямым морским сервисом FESCO.
«В связи с ростом встречных грузопотоков прорабатываются вопросы расширения морских контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток через порты Вьетнама. В планах организация и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая», — сказал заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-лаосских переговоров.
Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) расположена в Юго-Восточной Азии. Это государство со столицей во Вьентьяне не имеет прямого выхода к морю. На западе граничит с Таиландом, на востоке — с Вьетнамом, на юге — с Камбоджей, на севере — с Китаем (провинция Юньнань).
В рамках визита в РФ президента Лаоса Тхонглуна Сисулита группа компаний «Росатом» и Минпромторг Лаоса подписали дорожную карту по мирному использованию атомной энергии на 2025−2026 гг.
Отметим, что Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в работе X Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) во Владивостоке.
Россия в 2025 году экспортировала в Лаос более 180 тонн консервов сардин, кильки и шпрот почти на $500 тысяч. Это первая в истории российская поставка рыбных консервов в Лаос.
Кроме того, в этом году в Лаос было экспортировано более 30 тонн водки, 5 тонн ликеров и других спиртных напитков, более 13 тонн детского питания.