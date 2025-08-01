Россиянам рассказали о повышении пенсии с 1 августа

С 1 августа работающим пенсионерам проведут ежегодную индексацию пенсий, сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Размер повышения будет рассчитываться исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за 2024 год.
Юрист отметил, что максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными баллами, даже если за год было набрано больше. При стоимости одного балла в 2025 году, равной 145,69 рубля, большинство пенсионеров получат прибавку не выше 437,07 рублей в месяц.
При этом Виноградов напомнил о важном ограничении: стоимость баллов фиксируется на момент выхода на пенсию. Так, например, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда стоимость балла составляла 98,86 рубля, то максимальная ежемесячная прибавка в 2025 году составит 296,58 рублей.
Повышение будет произведено автоматически всем работающим пенсионерам, за которых работодатели своевременно уплачивали взносы в Социальный фонд в 2024 году — подавать заявление не нужно.