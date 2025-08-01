Россиянам рассказали о повышении пенсии с 1 августа

При этом Виноградов напомнил о важном ограничении: стоимость баллов фиксируется на момент выхода на пенсию. Так, например, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда стоимость балла составляла 98,86 рубля, то максимальная ежемесячная прибавка в 2025 году составит 296,58 рублей.