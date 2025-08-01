Суд расторг договор аренды земли из-за долгов по платежам в Хабаровском крае

Комитет по управлению муниципальным имуществом подал иск в суд, указав, что арендатор в течение полутора лет не платил за пользование земельным участком. В добровольном порядке задолженность погашена не была. Администрация просила расторгнуть договор аренды, а также взыскать образовавшийся долг и пени.