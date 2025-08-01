Суд расторг договор аренды земли из-за долгов по платежам в Хабаровском крае

Арендатор земельного участка в течение полутора лет не вносил арендную плату. Администрация обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать долг. Суды трех инстанций признали требования законными. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Комитет по управлению муниципальным имуществом подал иск в суд, указав, что арендатор в течение полутора лет не платил за пользование земельным участком. В добровольном порядке задолженность погашена не была. Администрация просила расторгнуть договор аренды, а также взыскать образовавшийся долг и пени.
Районный суд исполнил требования. Было установлено, что арендные обязательства нарушены существенно: за полтора года не поступило ни одного платежа.
Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение, ссылаясь на то, что задолженность была частично погашена уже после вынесения судебного решения.
«Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Суд указал, что обязательства по договору должны исполняться добросовестно и в установленные сроки. Нарушение этих условий дало арендодателю право требовать досрочного расторжения договора», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Отдельно было отмечено, что уплата долга после решения суда не отменяет правомерность уже принятого решения и будет учитываться только на стадии его исполнения. Кассационный суд подтвердил законность выводов районного и апелляционного судов, отказав в пересмотре дела.