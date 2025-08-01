Raytheon получила контракт Пентагона на $3,5 млрд для поставок AMRAAM Украине

Авиационные ракеты AMRAAM — основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от $1,2 млн до $1,97 млн в зависимости от модификации. В сентябре 2024 года Пентагон уже закупал AMRAAM для Украины и других стран на $1,2 млрд.