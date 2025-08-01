При реконструкции ДВЗ «Звезда» в Большом Камне украли 7 миллиардов рублей

Чевелев, находящийся в международном розыске, возглавлял коммерческую организацию, которая строила верфь для нужд крупнейшего дальневосточного судостроительного предприятия. С 2011 по 2014 год преступная группа систематически завышала стоимость работ в отчетной документации и включала в акты приемки фиктивные услуги. Мошенники обеспечивали получение авансов и оплату завышенных счетов, а затем выводили похищенные средства через подконтрольные фирмы.