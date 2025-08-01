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При реконструкции ДВЗ «Звезда» в Большом Камне украли 7 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ФедералПресс. Ленинский районный суд Владивостока заочно осудил экс-руководителя строительной компании Сергея Чевелева за участие в масштабных хищениях при возведении верфи Дальневосточного завода «Звезда». Обвиняемый получил 16 лет колонии строгого режима за ущерб в 7 миллиардов рублей.

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Источник: AP 2024

«В результате противоправных действий Дальневосточному заводу “Звезда” причинен ущерб в размере более 7 млрд рублей, часть из которых в последующем легализована путем перечисления на “технические” фирмы и обналичивания», — говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры по ДФО.

Чевелев, находящийся в международном розыске, возглавлял коммерческую организацию, которая строила верфь для нужд крупнейшего дальневосточного судостроительного предприятия. С 2011 по 2014 год преступная группа систематически завышала стоимость работ в отчетной документации и включала в акты приемки фиктивные услуги. Мошенники обеспечивали получение авансов и оплату завышенных счетов, а затем выводили похищенные средства через подконтрольные фирмы.

Помимо основной схемы хищений, в мае 2014 года участники группировки обманным путем получили банковский кредит на 500 миллионов рублей. Взяв деньги под залог недвижимости и техники, они не передали обещанное имущество банку и скрылись за границей.

Суд назначил Чевелеву штраф в 1 миллион рублей, заочно приговорил к 16 годам колонии строгого режима и запретил заниматься руководящей деятельностью в коммерческих структурах на четыре года. Арест наложен на активы обвиняемого стоимостью свыше 4 миллиардов рублей. Гражданские иски потерпевших по делу удовлетворены.

По делу проходило несколько обвиняемых — членов преступной группы. Двое получили реальные сроки, остальные до сих пор находятся в федеральном розыске.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура продолжает заниматься делом «крабового короля». На этот раз фигурантом дела стал его сын Александр.