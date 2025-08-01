Раскрыто, как уменьшить почти в два раза счета за воду и электричество

Он отметил, что установка водяных счетчиков позволит платить только за фактический расход, а не по нормативу, который часто завышен. Для электроэнергии выгодно применять двухтарифные счетчики, учитывающие ночное потребление по сниженным тарифам. Кроме того, эксперт советует отключать из розеток технику, когда она не используется.