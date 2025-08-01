Раскрыто, как уменьшить почти в два раза счета за воду и электричество

Экономить на оплате воды и электроэнергии на дачном участке можно на 20−40 процентов, если установить счетчики, заменить лампы на светодиодные и использовать солнечные источники энергии. Об этом агентству «Прайм» рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что установка водяных счетчиков позволит платить только за фактический расход, а не по нормативу, который часто завышен. Для электроэнергии выгодно применять двухтарифные счетчики, учитывающие ночное потребление по сниженным тарифам. Кроме того, эксперт советует отключать из розеток технику, когда она не используется.
Хорошая теплоизоляция дома уменьшит затраты на отопление зимой и охлаждение летом при наличии кондиционера. При выборе бытовой техники для дачи стоит отдавать предпочтение моделям с маркировкой А++, которые отличаются низким энергопотреблением.
Для полива огорода лучше использовать дождевую воду и применять капельный полив — это значительно сократит расход воды. Также для освещения участка без лишних затрат подойдут автономные светильники на солнечных батареях.
Ранее власти Ирана попросили людей ограничить потребление воды в связи с сильной жарой и водным кризисом по всей стране. По данным национальной метеорологической службы.