РЖД с 1 августа запускают «Ласточку» между Уфой и Челябинском

Первый рейс отправится 1 августа со станции Дема в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днем в 23:05.
Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дема в 15:36. Время местное.
Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска — с субботы по понедельник. Время в пути на полный маршрут составит примерно 9 часов 40 минут.
«Предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах по направлению маршрута Дема — Челябинск, по обратному направлению — 23 остановки», — говорят в СПК.
Стоимость проезда в одну сторону, от Челябинска до Уфы, составляет 1 751 рублей 40 копеек по полному тарифу.