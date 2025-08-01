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РЖД с 1 августа запускают «Ласточку» между Уфой и Челябинском

РЖД в пятницу запускают электропоезд «Ласточка» между столицами Башкирии и Южного Урала — Уфой и Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Комсомольская правда

Первый рейс отправится 1 августа со станции Дема в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днем в 23:05.

Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дема в 15:36. Время местное.

Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска — с субботы по понедельник. Время в пути на полный маршрут составит примерно 9 часов 40 минут.

«Предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах по направлению маршрута Дема — Челябинск, по обратному направлению — 23 остановки», — говорят в СПК.

Стоимость проезда в одну сторону, от Челябинска до Уфы, составляет 1 751 рублей 40 копеек по полному тарифу.