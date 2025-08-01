Подрядчику придется переделать плитку в переходе на «Павленко» в Хабаровске

В подземном переходе на остановке «Павленко» в Хабаровске начали отслаиваться элементы плиточной кладки. Городская служба дорог потребовала от подрядчика устранить недостатки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска обязало подрядную организацию восстановить плитку в подземном переходе у остановки «Павленко». Реконструкция проводилась в прошлом году.
Как рассказал начальник отдела Дмитрий Чеверда, плитка начала отходить в одном месте. Чтобы обезопасить пешеходов, часть отделки сняли и вывезли на хранение.
«Подрядной организации, которая в прошлом году занималась реконструкцией этого объекта, направлены письменные претензии с требованием исправить огрехи», — рассказал Дмитрий Чеверда.
Также жители неоднократно жаловались на затопление перехода в дождливую погоду. Первые проблемы проявились еще весной, когда внутрь попадал снег. Подрядчику предложили разобраться, однако позже выяснилось, что протечка не связана с дефектами.
«Когда сами тщательно осмотрели конструкцию, поняли, что повреждений там нет и вода затекает между уровнями крыши из-за особенностей её конфигурации. Так что вины подрядчика нет, случай негарантийный», — сказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.
Сейчас специалисты и проектировщики ищут техническое решение, которое позволит доработать устройство кровли и исключить повторные подтопления.