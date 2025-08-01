Подрядчику придется переделать плитку в переходе на «Павленко» в Хабаровске

«Когда сами тщательно осмотрели конструкцию, поняли, что повреждений там нет и вода затекает между уровнями крыши из-за особенностей её конфигурации. Так что вины подрядчика нет, случай негарантийный», — сказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.