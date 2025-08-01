Экс-глава Гагаузии: фермеры Молдавии остались без работы из-за потери рынка в РФ

«У молдавских фермеров огромные проблемы. В 2024 году 31 тыс. фермеров остались без работы. Они закрыли свои предприятия. К сожалению, экспорт сельхозпродукции упал в разы. В этом году, где-то за последние два месяца на 14−15% упал экспорт. К сожалению, импорт растет. К сожалению, преимущества сегодняшние власти отдают импортерам, особенно импорту из Украины. И это очень серьезно бьет по нашим фермерам. Поэтому для нас очень важно, чтобы у наших фермеров были рынки и на Западе, были рынки и на Востоке, там, где им выгодно», — отметила экс-глава Гагаузии.