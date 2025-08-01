Нужно ли казахстанцам беспокоиться за свои деньги в банках

Другими словами, по данным КФГД на 1 июля 99,8% гарантируемых банковских счетов защищены в полном объеме. А это значит, что депозиты одного вкладчика в одном банке в пределах максимальных гарантируемых сумм обеспечены защитой. Депозиты сверх гарантии КФГД также защищены, но не более максимальных гарантируемых сумм.