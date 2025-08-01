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Нужно ли казахстанцам беспокоиться за свои деньги в банках

Рекордный рост депозитов говорит о концентрации средств граждан в банках второго уровня. Чтобы обеспечить их сохранность, имеется специальный защитный резерв. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

За первое полугодие 2025 года казахстанцы накопили на своих депозитах 44,1 трлн тенге (плюс 2,1%), из которых 33,1 трлн тенге приходится на сбережения в национальной валюте (плюс 3,4% за 6 месяцев).

При этом на случай непредвиденных обстоятельств — например, банкротство банка — существует программа гарантирования вкладов населения (включая вознаграждение):

  • до 20 миллионов тенге — по сберегательным вкладам в тенге;
  • до 10 миллионов тенге — в совокупности по другим видам вкладов в тенге (срочные, несрочные, до востребования и проч.) и по банковским карточкам, счетам в тенге;
  • до 5 миллионов тенге — по любым вкладам, банковским карточкам и счетам в иностранной валюте;
  • до 20 млн тенге — если депозитов в одном банке несколько, но с учетом лимитов по каждому виду и валюте.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), для обеспечения гарантии возврата вкладов имеется специальный резерв.

Сколько средств накоплено для защиты вкладчиков

Спецрезерв КФГД формируется в основном за счет взносов банков-участников. Так, по итогам 1 полугодия 2025 года прирост резерва составил 40 млрд тенге.

Дополнительно пополнение на 173 млрд тенге составил доход, полученный от инвестирования активов спецрезерва, а также собственных активов фонда по результатам 2024 года, и еще 3 млрд тенге — за счет ряда других источников.

В итоге совокупная сумма в специальном резерве достигла 1,376 трлн тенге.

«Для обеспечения устойчивости финансовой системы, на случай недостаточности средств специального резерва КФГД казахстанским законодательством предусмотрено не менее трех дополнительных источников финансирования. В условиях роста депозитной базы казахстанских банков резервы системы гарантирования депозитов остаются достаточными. Так, годовой рост объема депозитов физических лиц в банках — участниках системы составил 17,1%. Уровень специального резерва КФГД превышает законодательно установленный целевой размер в 5% от объема депозитов физических лиц и составляет по итогам 1 полугодия 5,4%», — отмечают в КФГД.

Другими словами, по данным КФГД на 1 июля 99,8% гарантируемых банковских счетов защищены в полном объеме. А это значит, что депозиты одного вкладчика в одном банке в пределах максимальных гарантируемых сумм обеспечены защитой. Депозиты сверх гарантии КФГД также защищены, но не более максимальных гарантируемых сумм.