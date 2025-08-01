Нужно ли казахстанцам беспокоиться за свои деньги в банках

За первое полугодие 2025 года казахстанцы накопили на своих депозитах 44,1 трлн тенге (плюс 2,1%), из которых 33,1 трлн тенге приходится на сбережения в национальной валюте (плюс 3,4% за 6 месяцев).
При этом на случай непредвиденных обстоятельств — например, банкротство банка — существует программа гарантирования вкладов населения (включая вознаграждение):
- до 20 миллионов тенге — по сберегательным вкладам в тенге;
- до 10 миллионов тенге — в совокупности по другим видам вкладов в тенге (срочные, несрочные, до востребования и проч.) и по банковским карточкам, счетам в тенге;
- до 5 миллионов тенге — по любым вкладам, банковским карточкам и счетам в иностранной валюте;
- до 20 млн тенге — если депозитов в одном банке несколько, но с учетом лимитов по каждому виду и валюте.
Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), для обеспечения гарантии возврата вкладов имеется специальный резерв.
Сколько средств накоплено для защиты вкладчиков
Спецрезерв КФГД формируется в основном за счет взносов банков-участников. Так, по итогам 1 полугодия 2025 года прирост резерва составил 40 млрд тенге.
Дополнительно пополнение на 173 млрд тенге составил доход, полученный от инвестирования активов спецрезерва, а также собственных активов фонда по результатам 2024 года, и еще 3 млрд тенге — за счет ряда других источников.
В итоге совокупная сумма в специальном резерве достигла 1,376 трлн тенге.
«Для обеспечения устойчивости финансовой системы, на случай недостаточности средств специального резерва КФГД казахстанским законодательством предусмотрено не менее трех дополнительных источников финансирования. В условиях роста депозитной базы казахстанских банков резервы системы гарантирования депозитов остаются достаточными. Так, годовой рост объема депозитов физических лиц в банках — участниках системы составил 17,1%. Уровень специального резерва КФГД превышает законодательно установленный целевой размер в 5% от объема депозитов физических лиц и составляет по итогам 1 полугодия 5,4%», — отмечают в КФГД.
Другими словами, по данным КФГД на 1 июля 99,8% гарантируемых банковских счетов защищены в полном объеме. А это значит, что депозиты одного вкладчика в одном банке в пределах максимальных гарантируемых сумм обеспечены защитой. Депозиты сверх гарантии КФГД также защищены, но не более максимальных гарантируемых сумм.