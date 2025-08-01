Berliner Zeitung: у Европы появились риски из-за сотрудничества РФ и Африки

«Нигер был главным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство Нигера отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. Orano, которой принадлежало 63% акций, была де-факто вытеснена из бизнеса», — отмечается в публикации.