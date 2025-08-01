Berliner Zeitung: у Европы появились риски из-за сотрудничества РФ и Африки

Россия заняла место Франции в Африке (после изгнания оттуда Парижа), и нынешняя ситуация несет риски для энергоснабжения всей Европы, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Нигер был главным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство Нигера отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. Orano, которой принадлежало 63% акций, была де-факто вытеснена из бизнеса», — отмечается в публикации.
Дело касается развития в Нигере атомной энергетики под эгидой российского «Росатома».
«Евросоюз в целом получает четверть урана из Нигера. Полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в странах Европы», — подчеркивает издание.
Добавим, британская газета Financial Times ранее писала, что ЕС планирует полностью прекратить импорт урана из России к 2030 году.