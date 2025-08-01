Доходы россиян выросли на треть за два года: в каких регионах платят больше всего

Среднемесячная заработная плата в России по итогам апреля 2025 года составила 99,4 тысячи рублей до вычета налогов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата, которое проводится раз в два года.
В исследовании приняли участие 95,4 тысячи организаций (без учета малого бизнеса), в которых работают 28,4 миллиона человек. По сравнению с апрелем 2023 года средняя зарплата выросла на 37% — тогда этот показатель составлял 72,5 тысячи рублей.
Географическое распределение зарплат сохраняет традиционную картину. Лидерами по уровню доходов стали Чукотский автономный округ (193,8 тыс. рублей), Москва (178,2 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163,4 тыс.), Магаданская (155,1 тыс.) и Сахалинская области (148,5 тыс.).
На противоположном конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа: Дагестан (45,4 тыс. рублей), Чечня (43,1 тыс.) и Ингушетия (39,6 тыс.).
Прежде стало известно, что жители страны в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения, начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают на более скромные суммы — в среднем 92 тысячи рублей, при медиане в 73 тысячи.