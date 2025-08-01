Бизнесмен осуждён за откаты на строительстве федтрассы

Остальные фигуранты дела были осуждены ещё ранее. В 2016 году Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор бывшим сотрудникам силовых ведомств и их сообщникам. Александр Чулков и Михаил Козак получили по семь лет и пять месяцев колонии со штрафами по 500 тысяч рублей. Сергей Бабак и Дмитрий Черей были осуждены на семь лет и четыре месяца с аналогичными штрафами. Дмитрий Трушко приговорён к семи годам и трём месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. В ходе длительного судебного процесса защита настаивала на непричастности своих подзащитных и заявляла о намерении обжаловать приговор.