Бизнесмен осуждён за откаты на строительстве федтрассы

Кировский районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «ДВ Альянс» Романа Б., признав его виновным в соучастии в получении взятки, совершённом в составе организованной группы. Преступление было совершено более десяти лет назад, в период между 2009 и 2010 годами, но на скамье подсудимых предприниматель так и не появился — сразу после вскрытия махинации он покинул территорию России и до сих пор находится в международном розыске. Подробности — в статье hab.aif.ru.
Контракт на миллионы и 10% отката.
Коррупционная схема, в которой, как установлено судом, участвовал Роман Б., была связана с реализацией масштабного государственного проекта — строительством трассы федерального значения «Амур» на участке от Читы до Хабаровска. В 2009 году в рамках федерального тендера компания ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (МИП ДВ) под руководством Николая Дробязко подала заявку на заключение госконтракта по строительству участка автодороги в районе 1839−1847 км. По данным с официального портала госзакупок, фирма получила подряд на сумму 472,4 миллиона рублей.
По версии следствия, сразу после объявления результатов конкурса к директору МИП ДВ обратились участники организованной группы, заявив, что именно они обеспечили компании победу. За это они потребовали 10% от общей суммы контракта — 47,2 миллиона рублей. Согласие предпринимателя, по всей видимости, было получено, и уже в 2010 году первая часть взятки в размере 15 миллионов рублей была передана. Средства прошли через расчётные счета нескольких фирм, в том числе ООО «ДВ Альянс», где ключевую роль играл Роман Б. Часть средств в виде наличных была сначала передана доверенному лицу, связанному с одним из участников группы, а затем — фигурантам, непосредственно курировавшим тендер.
Расследование по делу началось осенью 2010 года. Уже вскоре следствие выстроило чёткую картину с участием группы высокопоставленных представителей силовых ведомств. По данным СКР, в организованную преступную группу входили экс-заместитель начальника отдела по расследованию особо важных дел СК при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Александр Чулков, его подчинённый — следователь Сергей Бабак, бывшие сотрудники МВД и налоговой полиции Дмитрий Черей и Дмитрий Трушко, а также предприниматели Михаил Козак и Роман Баграмян. В распоряжении следователей оказались доказательства, что именно эти лица организовали схему вымогательства денег у подрядчиков, получавших доступ к крупным госконтрактам.
Ключевое звено.
Вскоре после передачи части средств несколько участников были задержаны. Сотрудники ведомства Чулков и Бабак были уволены с формулировкой «за нарушение присяги». Уголовное дело сначала было возбуждено по статье о мошенничестве, но затем переквалифицировано на получение взятки, совершённое организованной группой с вымогательством в особо крупном размере. В феврале 2011 года СУ СКР по Дальневосточному федеральному округу заявило о ликвидации преступного сообщества, специализировавшегося на финансовых махинациях, хищениях бюджетных средств, вымогательствах и рейдерских захватах. Всего было задержано девять человек, причастных к деятельности этой группы. Общий ущерб от их деятельности оценивался в сумму более 10 миллиардов рублей.
Фигурант уголовного дела Роман Б., в прошлом совладелец Вяземского кирпичного завода и гендиректор компании «ДВ Альянс», сыграл в схеме роль операционного связующего звена. Через подконтрольные ему счета прошли денежные средства, полученные от МИП ДВ. Затем деньги были переведены на счет фирмы «Север», откуда направлены неустановленному физическому лицу, связанному с участниками группы.
После этого средства вновь перемещались через ряд подставных организаций, пока не оказались у лиц, ответственных за реализацию коррупционной схемы. Следствие зафиксировало факт передачи наличных возле одного из придорожных кафе. Именно на этом этапе начались аресты.
В отличие от остальных участников дела, Роман Б. сумел скрыться. Уже в начале расследования он покинул территорию России, после чего был объявлен в международный розыск. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Несмотря на отсутствие обвиняемого, дело было доведено до суда. В 2024 году Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение по существу, которое проходило в заочном порядке.
Как уточнили в пресс-службе управления ГП РФ по ДФО, в июле этого года Роман Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки, совершённое организованной группой лиц, в крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Срок наказания начнёт исчисляться с момента фактического задержания. Приговор пока не вступил в законную силу.
А что с соучастниками?
Остальные фигуранты дела были осуждены ещё ранее. В 2016 году Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор бывшим сотрудникам силовых ведомств и их сообщникам. Александр Чулков и Михаил Козак получили по семь лет и пять месяцев колонии со штрафами по 500 тысяч рублей. Сергей Бабак и Дмитрий Черей были осуждены на семь лет и четыре месяца с аналогичными штрафами. Дмитрий Трушко приговорён к семи годам и трём месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. В ходе длительного судебного процесса защита настаивала на непричастности своих подзащитных и заявляла о намерении обжаловать приговор.