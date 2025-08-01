Кинотеатр «Москва» во Владивостоке уйдёт с молотка

Дума города Владивостока приняла правовые акты по вопросу приватизации помещений в здании кинотеатра «Москва» на Океанском проспекте. В дальнейших планах — продажа этих помещений, но вместе с действующим договором аренды, заключённым ещё в 1999 году. Документ, согласно которому арендатор все годы платит всего 100 долларов в месяц, мэрии так и не удалось расторгнуть. Теперь депутаты будут следить, чтобы помещения были проданы по реальной рыночной стоимости, а бюджет города, который уже пострадал из-за этой истории на десятки миллионов рублей, получил деньги от сделки, сообщает ИА PrimaMedia.
В перечень приватизируемого имущества по решению Думы включены нежилые помещения площадью 3913,3 кв. метров в здании кинотеатра «Москва» на Первой Речке. История аренды здания тянется ещё со времён мэра Юрия Копылова, когда кинотеатр был передан двум арендаторам до 2049 года. Правда, по цене 100 долларов в месяц от каждой, что, в сумме с ущербом от аренды кинотеатра «Варяг», привело к недополучению бюджетом более чем 62 млн рублей. Плата по договорам была установлена без методики расчёта и оценки имущества унитарных предприятий, по факту чего возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
В итоге в деле не появилось фигуранта, недополученные доходы мэрии отсудить не удалось, и власти обратились с иском о расторжении договора. Один из двух договоров, с ООО «Новая Волна Синема», расторгнуть удалось. Основаниями для такого судебного решения стали самовольная реконструкция (а именно расширение подвального помещения с 1079,2 кв. метров до 3712,3 кв. метров), а также нецелевое использование арендуемых помещений (были переданы третьим лицам под магазины, ломбард, кафе), что явилось существенным нарушением условий договора.
В мае 2024 года на гендиректора кинотеатра «Москва» во Владивостоке завели уголовное дело из-за умышленного неисполнения судебного решения вернуть и освободить помещения. После расследования выяснилось, что еще в июне 2021 года арбитражный суд Приморского края удовлетворил жалобу администрации, и освободить помещения арендаторы должны были ещё тогда. В итоге — всё же освободили, но использовать только часть здания, которую получила мэрия, не представляется возможным.
Договор со вторым арендатором расторгнуть не удалось. После ликвидации МУПов и возврата муниципальных объектов администрации, размер оплаты для арендатора также не пересматривался. Теперь же эти условия от 1999 года изменить практически нереально.
«Решение было, мягко скажем, необдуманное, но результаты мы пожинаем до сих пор. Расторгнуть этот договор в судах не получилось, и сейчас помещения было решено продать. Продать с обременением — с действующим договором аренды. Мы с коллегами из комитета по муниципальной собственности будем следить, чтобы аукцион прошел абсолютно прозрачно, и чтобы помещения были проданы по реальной рыночной стоимости. Деньги от продажи поступят в бюджет города», — отметил депутат Думы города Владивостока Дмитрий Новиков в своём тг-канале (18+).
Напомним, что с этой громкой историей связана ещё одна — с убийством учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко, который и стоял у истоков основания киноцентра New Wave Cinema (с 2019 года «Москва»), произошедшее в 2002 году. Заказчиком убийства следствие считает известного бизнесмена Армена Бабакохяна, тогда как исполнителем выступил один из членов «Трифоновской банды». Позже Армен рассказал, что изначально помогал Сединко с созданием кинотеатра. Бабакохяна, в «копилке» которого это не единственное преступление, приговорили к 20 годам колонии строгого режима и миллионному штрафу, сейчас он, как и его брат Эдуард, за решёткой.