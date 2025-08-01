Кинотеатр «Москва» во Владивостоке уйдёт с молотка

Напомним, что с этой громкой историей связана ещё одна — с убийством учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко, который и стоял у истоков основания киноцентра New Wave Cinema (с 2019 года «Москва»), произошедшее в 2002 году. Заказчиком убийства следствие считает известного бизнесмена Армена Бабакохяна, тогда как исполнителем выступил один из членов «Трифоновской банды». Позже Армен рассказал, что изначально помогал Сединко с созданием кинотеатра. Бабакохяна, в «копилке» которого это не единственное преступление, приговорили к 20 годам колонии строгого режима и миллионному штрафу, сейчас он, как и его брат Эдуард, за решёткой.