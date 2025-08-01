Стало известно, как изменилось состояние российских миллиардеров с начала года: подробнее

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала этого года увеличилось на 20,163 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых у бизнесменов есть доли.
Первое место в рейтинге сохранил за собой один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 2,56 млрд долларов и теперь составляет 30,4 млрд долларов.
Второе место, по информации источника, удерживает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, заработавший с начала года 1,18 млрд долларов (26,5 млрд долларов). Тройку лидеров замыкает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось на 1,94 млрд долларов (25,2 млрд долларов).
Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон поднялся с пятого на четвертое место, заработав за год 1,46 млрд долларов (23,8 млрд долларов). Бенефициар НЛМК Владимир Лисин занял пятое место; его состояние, напротив, уменьшилось на 3,58 млрд долларов (22,2 млрд долларов), пишет Bloomberg.
Напомним, в этом году число российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло нового рекорда: 146 россиян вошли в мировой список долларовых миллиардеров.