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Состояние самых богатых бизнесменов из РФ увеличилось на 20 млрд долларов

В целом предприниматели владеют 306 миллиардами долларов.

Источник: Аргументы и факты

Общее состояние самых богатых российских бизнесменов с начала текущего года увеличилось примерно на 20 миллиардов долларов, до 306 миллиардов. Это следует из данных рейтинга американской компании Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг состоит из 500 богатейших людей мира, и сейчас в нем 20 россиян. Его рассчитывают, опираясь на стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

В частности, лидерство среди российских предпринимателей сохранил один из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,5 миллиарда долларов, до 30 миллиардов. Больше всех (из числа российских бизнесменов) с начала года заработал один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров — около 3 миллиардов долларов, увеличив состояние до 14 миллиардов.

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