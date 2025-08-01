Польша стала закупать вот эту белорусскую продукцию на бирже

В пресс-службе отметили, что всего в период с января 2024 года через биржу на внешние рынки был продано 2360 тонн продукции переработки льна стоимостью 8,4 миллиона долларов. Покупателями оказались ОАЭ, Латвия, Китай, а также Турция, Россия и Польша. По сумме сделок в лидерах находятся турецкие импортеры.