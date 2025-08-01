Польша стала закупать вот эту белорусскую продукцию на бирже. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи, сообщает БелТА.
Согласно информации, первая сделка по продаже льняного волокна в Польшу была зарегистрирована на Белорусской универсальной товарной бирже. Так, объем закупки составил 400 тонн на сумму 1,5 миллиона долларов. Это делает указанную сделку крупнейшей за все время проведения биржевых торговых продукцией переработки льна.
В пресс-службе отметили, что всего в период с января 2024 года через биржу на внешние рынки был продано 2360 тонн продукции переработки льна стоимостью 8,4 миллиона долларов. Покупателями оказались ОАЭ, Латвия, Китай, а также Турция, Россия и Польша. По сумме сделок в лидерах находятся турецкие импортеры.
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