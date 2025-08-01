Министр градполитики озвучил новые правила для застройщиков

По его словам, застройщики нормально восприняли эти требования и обсуждают с министерством варианты размещения необходимых соцобъектов. Министерство в свою очередь идет на встречу девелоперам: «Сейчас наполняем базу системы организации градостроительства, где без обращений в министерство можно будет посмотреть все ограничения по участкам. В ПЗЗ вносим коэффициент застройки подземного этажа до 100 процентов, чтобы парковку можно было расположить под всем участком, предусматриваем возможность строительства стилобатов на всей территории участка».