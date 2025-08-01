Нацбанк Казахстана продаст полмиллиарда долларов из Нацфонда в августе

«В рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге. При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты», — говорится в сообщении.