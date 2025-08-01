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Нацбанк Казахстана продаст полмиллиарда долларов из Нацфонда в августе

Продажа валюты необходима для трансфертов в республиканский бюджет.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. В августе Нацбанк Казахстана намерен продать валюту из Национального фонда в размере от 400 до 500 миллионов долларов.

Средства необходимы на выделение трансфертов в республиканский бюджет, сообщил Национальный регулятор.

Для сравнения, в июле Нацбанк продал 700 миллионов долларов. Это позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также профинансировать проект по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал».

«В рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге. При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты», — говорится в сообщении.

Прокомментировал Нацбанк и ситуацию на валютном рынке. По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар.

«30 июля, на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления, Национальный банк провел валютные интервенции в объеме 125,6 млн долларов США. Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке», — отметили в Нацбанке.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, сообщил Национальный регулятор.