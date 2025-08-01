Россиянам объяснили, возможно ли обнулить кредитную историю

При этом собеседник издания уточнил, что есть исключение, и поправить кредитную историю можно в том случае, если в ней появилась недостоверная информация, например, в ней присутствуют сведения о кредите, который человек не брал. Балынин отметил, что в этом случае необходимо обратиться с заявлением в бюро кредитных историй, после чего в течение 20 рабочих дней проводится проверка, за которой следует принятие решения.