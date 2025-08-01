Россиянам объяснили, возможно ли обнулить кредитную историю

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Российской газетой» заявил, что обнулить, стереть или заменить плохую кредитную историю хорошей одномоментно невозможно, и если кто-то предлагает это сделать, то можно не сомневаться, что это мошенники.
Как заметил собеседник издания, мошенники нередко выступают с подобными предложениями по телефону, в мессенджерах и даже в объявлениях. Он обратил внимание на то, что злоумышленники берут деньги, а впоследствии кредитная история остается без каких-либо изменений. Балынин объяснил это тем, что законным путем исправить плохую кредитную историю за один день попросту нельзя.
По словам эксперта, улучшение плохой кредитной истории представляет собой требующий времени процесс. Он указал, что для этого придется в течение определенного срока соблюдать платежную дисциплину, то есть своевременно и без просрочек вносить платежи по кредиту.
При этом собеседник издания уточнил, что есть исключение, и поправить кредитную историю можно в том случае, если в ней появилась недостоверная информация, например, в ней присутствуют сведения о кредите, который человек не брал. Балынин отметил, что в этом случае необходимо обратиться с заявлением в бюро кредитных историй, после чего в течение 20 рабочих дней проводится проверка, за которой следует принятие решения.
Эксперт добавил, что письменные объяснения о достоверности информации, отраженной в кредитной истории, можно запросить у банка, выдавшего кредит, а также можно обратиться в суд.
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