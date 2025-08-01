В РФ зафиксировали снижение спроса на воду и мороженое из-за холодного июня

В начале лета в России было зафиксировано уменьшение спроса на питьевую воду, квас и мороженое из-за резкого похолодания в мае-июне. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Уточняется, что квас стали покупать реже на 15%, мороженое — на 7%, воду — на 5%. Также снизился объем продаж газированных безалкогольных напитков (на 4%) и энергетических и спортивных напитков (на 3%).
Рост цифр наблюдался только в ситуации с пивом — на 1%, а не изменились показатели у холодного чая, обращает внимание газета.
«Совокупные натуральные продажи прохладительных напитков, мороженого и пива в период с мая по июнь уменьшились на 3% год к году, а в денежном выражении, напротив, увеличились на 9%. Для сравнения: за тот же период прошлого года данные показатели выросли на 9% и 20% соответственно», — отмечает издание.
К слову, американская газета The Washington Post на днях заявила, что в мире возник дефицит японского чая матча (маття) из-за его популярности в интернете.