В РФ зафиксировали снижение спроса на воду и мороженое из-за холодного июня

«Совокупные натуральные продажи прохладительных напитков, мороженого и пива в период с мая по июнь уменьшились на 3% год к году, а в денежном выражении, напротив, увеличились на 9%. Для сравнения: за тот же период прошлого года данные показатели выросли на 9% и 20% соответственно», — отмечает издание.