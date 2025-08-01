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Минстрой Башкирии увеличил среднюю рыночную стоимость метра жилья на 2%

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Башкирии в третьем квартале года составит 115 862 ₽.

Источник: Коммерсантъ

Индексация показателя утверждена приказом министерства строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. По сравнению со вторым кварталом года показатель увеличен на 2%.

Среднерыночная стоимость утверждена для расчета размера субсидий проживающим и зарегистрированным в республике гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии на приобретение жилья выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Минстрой индексирует среднерыночную стоимость квадратного метра жилья каждый квартал. В четвертом квартале 2024 года она была установлена на уровне 116 199 ₽ В первом квартале 2025 года — уменьшена на 4,8%, до 110 658 ₽, во втором квартале — увеличена на 2,6%, до 113 532 тыс. руб.