Минстрой Башкирии увеличил среднюю рыночную стоимость метра жилья на 2%

Минстрой индексирует среднерыночную стоимость квадратного метра жилья каждый квартал. В четвертом квартале 2024 года она была установлена на уровне 116 199 ₽ В первом квартале 2025 года — уменьшена на 4,8%, до 110 658 ₽, во втором квартале — увеличена на 2,6%, до 113 532 тыс. руб.