Риелтор рассказал, какой фактор влияет на быструю продажу квартиры

Торг является главным фактором, который влияет на быструю и успешную продажу квартиры. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков, комментируя новость о том, что в российской столице во втором квартале этого года владельцы недвижимости начали чаще делать скидки по продаже квартир на вторичном рынке, в среднем они снижают стоимость жилых помещений на 4,5%.
«В последнее время я не видел ни одной сделки, которая бы проходила без снижения стоимости. Пусть и 50 тысяч, но собственники уступают», — заявил эксперт.
Также он добавил, что из-за высокой ипотечной ставки большое количество людей задумывается об аренде жилья. В этом случае торг может сыграть на руку и сделать покупку более возможной.
Кроме того, риелтор добавил, что на успешную сделку влияют правильный пакет документов по недвижимости, хорошо составленное объявление с качественными фотографиями и видеообзором, а также подробным и четким описанием и приемлемой ценой.
Как считает Бендриков, на успешную сделку по квартире влияют также быстрый отклик на звонки потенциальных покупателей и показ самого помещения. Он призвал не откладывать просмотр квартиры на долгое время.