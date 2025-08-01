Риелтор рассказал, какой фактор влияет на быструю продажу квартиры

Торг является главным фактором, который влияет на быструю и успешную продажу квартиры. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков, комментируя новость о том, что в российской столице во втором квартале этого года владельцы недвижимости начали чаще делать скидки по продаже квартир на вторичном рынке, в среднем они снижают стоимость жилых помещений на 4,5%.