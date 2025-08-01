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Риелтор рассказал, какой фактор влияет на быструю продажу квартиры

Торг является главным фактором, который влияет на быструю и успешную продажу квартиры.

Торг является главным фактором, который влияет на быструю и успешную продажу квартиры. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков, комментируя новость о том, что в российской столице во втором квартале этого года владельцы недвижимости начали чаще делать скидки по продаже квартир на вторичном рынке, в среднем они снижают стоимость жилых помещений на 4,5%.

«В последнее время я не видел ни одной сделки, которая бы проходила без снижения стоимости. Пусть и 50 тысяч, но собственники уступают», — заявил эксперт.

Также он добавил, что из-за высокой ипотечной ставки большое количество людей задумывается об аренде жилья. В этом случае торг может сыграть на руку и сделать покупку более возможной.

Кроме того, риелтор добавил, что на успешную сделку влияют правильный пакет документов по недвижимости, хорошо составленное объявление с качественными фотографиями и видеообзором, а также подробным и четким описанием и приемлемой ценой.

Как считает Бендриков, на успешную сделку по квартире влияют также быстрый отклик на звонки потенциальных покупателей и показ самого помещения. Он призвал не откладывать просмотр квартиры на долгое время.