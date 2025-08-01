Паслер подчеркнул важную роль господдержки региональных производителей

«Гермес-Урал» запустил в Екатеринбурге новый цех производства комплектующих ёмкостного оборудования. С господдержкой предприятие в два раза нарастит выпуск днищ для железнодорожных цистерн, аппаратов и сосудов, работающих под давлением.
Инвестиции в проект составили 225 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
Увеличение доли отечественных комплектующих способствует укреплению технологического суверенитета, усилению экономики страны в целом. Федеральные средства, выделяемые через Фонд развития промышленности, нацелены на поддержку таких инициатив. Благодаря открытию нового цеха «Гермес-Урал» в два раза нарастит производство востребованной продукции. Это положительно отражается на социально-экономической ситуации в нашей области.
После открытия нового цеха общие мощности предприятия по производству днищ возрастут до 6 тысяч штук в год.
Емкостное оборудование, выдерживающее высокое давление, используется в фармацевтической, химической, пищевой, нефтегазоперерабатывающей промышленности и в ЖКХ.
Основные покупатели продукции — крупнейшие российские производители емкостного оборудования, в числе которых «Уралкриомаш», «Сибнефтемаш», «Криогенмаш» и «ГМС Нефтемаш». В планах предприятия в среднесрочной перспективе занять 4,5% российского рынка.
«Привлечение заемных средств Фонда развития промышленности позволило нам решить ключевую задачу — модернизировать производство. Мы приобрели высокопроизводительное оборудование, устранили “узкие места” на участках холодной штамповки и отбортовки, что сразу отразилось на объемах выпуска. В среднесрочной перспективе планируем занять 4,5% рынка — это амбициозная, но достижимая цель», — рассказал генеральный директор ООО «Гермес-Урал» Роман Гостюхин.
Предприятие специализируется на изготовлении днищ для емкостного оборудования методом холодного фланжирования. Такая технология обеспечивает точность до 1,5 миллиметра, исключает скрытый брак и снижает толщину днища до 10%, что экономит материал и улучшает качество изделий. При производстве используется российское сырье. Уровень локализации составляет 100%.
Проект сопровождало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.
Ранее «Гермес-Урал» с привлечением займов федерального Фонда развития промышленности и Фонда технологического развития промышленности Свердловской области реализовал проект по расширению основных производственных мощностей.
Отметим, Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.