Паслер подчеркнул важную роль господдержки региональных производителей

«Привлечение заемных средств Фонда развития промышленности позволило нам решить ключевую задачу — модернизировать производство. Мы приобрели высокопроизводительное оборудование, устранили “узкие места” на участках холодной штамповки и отбортовки, что сразу отразилось на объемах выпуска. В среднесрочной перспективе планируем занять 4,5% рынка — это амбициозная, но достижимая цель», — рассказал генеральный директор ООО «Гермес-Урал» Роман Гостюхин.