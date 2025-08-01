В Волгоградской области назвали размер средней зарплаты

По состоянию на май 2025 года среднемесячная зарплата в регионе достигла 68 924 рублей, что на 3,4% выше апрельского показателя (66 664 рубля) и на 8,5% превышает уровень начала года.
В прошлом году средняя зарплата жителей Волгоградской области составляла 58 984,5 рублей.
Волгоградская область заняла второе место по уровню доходов населения в Южном федеральном округе. Лидером остается Краснодарский край со средней зарплатой 79 228 рублей. Наименьший показатель зафиксировали в Республике Калмыкия — 57 513 рублей.
По данным Росстата, средняя зарплата в целом по стране в мае составила 99 422 рубля, а в Москве — 168 437,1 рубля.