Урожай есть, но проблемы остаются: аграрии Ростовской области ждут поддержки

Как рассказал журналистам ro.today исполнительный директор АККОР Матвеево-Курганского района Николай Попивненко, тогда чиновники посчитали, что после нескольких урожайных лет фермеры «жируют» и должны делиться доходами с другими отраслями. Официально пошлины (50 евро за тонну пшеницы и 25% от цены на ячмень) вводили для стабилизации цен на хлеб и поддержки животноводов. Но сейчас, когда урожайность упала в 8−10 раз, эти меры бьют по последним источникам доходов сельхозпроизводителей.