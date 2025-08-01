Урожай есть, но проблемы остаются: аграрии Ростовской области ждут поддержки

Об этом сообщает ro.today.
По данным Минсельхоза, повреждено 1 млн га, погибло 180 тыс. га посевов, ущерб превышает 7,8 млрд рублей. В 21 районе объявлен режим ЧС и список может расшириться. Фермеры бьют тревогу: урожайность пшеницы и ячменя упала до 6−7 центнеров с гектара против обычных 60. Зерно, поврежденное жарой, годится только на фураж, что резко снижает доходность.
Минсельхоз сохраняет оптимизм, прогнозируя сбор 7−8 млн тонн, но аграрии называют эти цифры завышенными. Единственная надежда — на подсолнечник, урожайность которого может достичь 10 центнеров с гектара. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать потери. Без срочных мер господдержки многие хозяйства рискуют уйти с рынка.
Властям предстоит решить, как спасти агросектор региона от катастрофы. В 2024 году разорились 16 донских сельхозпредприятий, в 2025-м уже 20 подали на банкротство. Пока Ростовская область борется с последствиями катастрофической засухи, ситуацию усугубляют экспортные пошлины на зерно, введенные федеральным центром в 2021 году.
Как рассказал журналистам ro.today исполнительный директор АККОР Матвеево-Курганского района Николай Попивненко, тогда чиновники посчитали, что после нескольких урожайных лет фермеры «жируют» и должны делиться доходами с другими отраслями. Официально пошлины (50 евро за тонну пшеницы и 25% от цены на ячмень) вводили для стабилизации цен на хлеб и поддержки животноводов. Но сейчас, когда урожайность упала в 8−10 раз, эти меры бьют по последним источникам доходов сельхозпроизводителей.
«У нас просто таким образом отобрали подушку безопасности, это больше триллиона рублей. Сейчас он мог бы стать стабилизационным фондом, эти средства могли бы выдавать пострадавшим хозяйствам. Но все, собранное за счет пошлин, раздали другим отраслям, и когда нам стало реально очень плохо, то помочь нечем», — утверждает Попивненко.