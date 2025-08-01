На агроферме нашли нарушения после жалоб жителей Прикамья на загрязнение

Нарушения были найдены на агроферме после жалоб жителей Пермского края на загрязнение химикатами, сообщает Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Обращение от жительницы деревни Вилисово в Берёзовском округе поступило в ведомство 10 июля. Женщина рассказала, что рядом с жилыми домами населённого пункта наблюдаются признаки загрязнения пестицидами и агрохимикатами. Спустя неделю сотрудники управления выехали на место с проверкой, чтобы изучить деятельность местного ООО «Нива», которое производит сельхозпродукцию.
Прибыв на предприятие, специалисты выяснили, что информация о химикатах организацией была внесена в специальную систему «Сатурн» не в полной мере и не вовремя. Кроме того, внесённый перечень не соответствовал информации о купленных химикатах.
«23 июля 2025 года Управлением сельхозпроизводителю ООО “Нива” объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — заключили в Россельхознадзоре.