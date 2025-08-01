В Новосибирске официально завершили банкротство завода «Сибсельмаш»

В Новосибирске завершено конкурсное производство в отношении одного из крупнейших машиностроительных предприятий региона — НПО «Сибсельмаш». Соответствующее решение принял Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. Об этом сообщает ТАСС.
Суд постановил принять новый судебный акт по делу и завершить процедуру банкротства в отношении ОАО «Новосибирское производственное объединение “Сибсельмаш”».
«Сибсельмаш» долгое время специализировался на выпуске сельхозтехники, а позже — продукции оборонного и горно-шахтного назначения. В 2009 году предприятие перешло под контроль госкорпорации «Ростех», а уже в 2012-м против него было возбуждено дело о банкротстве — тогда сумма долгов составляла около 1,6 млрд рублей.
Весной 2025 года стало известно, что имущество обанкротившегося завода приобрело АО «НПО Курганприбор».