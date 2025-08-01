В Новосибирске официально завершили банкротство завода «Сибсельмаш»

«Сибсельмаш» долгое время специализировался на выпуске сельхозтехники, а позже — продукции оборонного и горно-шахтного назначения. В 2009 году предприятие перешло под контроль госкорпорации «Ростех», а уже в 2012-м против него было возбуждено дело о банкротстве — тогда сумма долгов составляла около 1,6 млрд рублей.