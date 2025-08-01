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Жители Тюмени скупают квартиры в Омской области

За три месяца тюменцы зарегистрировали 44 объекта недвижимости в Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

Омский Росреестр подвел итоги второго квартала 2025 года по экстерриториальному принципу оформления недвижимости.

В Управлении рассказали, кто чаще всего приобретает недвижимость в Омске.

С апреля по июнь 2025 года из других регионов было подано 243 заявления по оформлению недвижимости в Омской области, что на 27% меньше, чем в прошлом квартале.

Права на находящиеся в регионе объекты чаще всего оформляли в Тюменской области — там подано 44 заявления (18% от общего числа).

Там подали 44 заявления (18%) о дистанционном проведении государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Это первое место.

Также в лидерах Москва и Московская область, где подано 36 заявлений (15%), Новосибирская область — 27 заявлений (11%); Санкт-Петербург и Ленинградская область — 25 заявлений (10%); а также Краснодарский край — 18 заявлений (7%).

Еще 15 заявлений было подано в Иркутской области, добавили в региональном Росреестре.

Напомним, ранее сообщалось, в каких регионах массово скупают квартиры омичи.