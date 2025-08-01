Жители Тюмени скупают квартиры в Омской области

Омский Росреестр подвел итоги второго квартала 2025 года по экстерриториальному принципу оформления недвижимости.
В Управлении рассказали, кто чаще всего приобретает недвижимость в Омске.
С апреля по июнь 2025 года из других регионов было подано 243 заявления по оформлению недвижимости в Омской области, что на 27% меньше, чем в прошлом квартале.
Права на находящиеся в регионе объекты чаще всего оформляли в Тюменской области — там подано 44 заявления (18% от общего числа).
Там подали 44 заявления (18%) о дистанционном проведении государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Это первое место.
Также в лидерах Москва и Московская область, где подано 36 заявлений (15%), Новосибирская область — 27 заявлений (11%); Санкт-Петербург и Ленинградская область — 25 заявлений (10%); а также Краснодарский край — 18 заявлений (7%).
Еще 15 заявлений было подано в Иркутской области, добавили в региональном Росреестре.
Напомним, ранее сообщалось, в каких регионах массово скупают квартиры омичи.