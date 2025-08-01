Минтруда сказало, куда белорусам обращаться за матпомощью для подготовки к школе

В Минтруда уточнили, что для получения указанной выплаты необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка. В Минске, а также отдельных районах Гродненской, Брестской, Витебской областей следует обращаться по месту учебы ребенка. В пресс-службе отметили, что в 2025 году названную матпомощь получат примерно 240 000 школьников из более 115 000 многодетных семей.