Минтруда сказало, куда белорусам обращаться за матпомощью для подготовки к школе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Ранее в ведомстве сообщили, что с 1 августа 2025 года размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 146,3 рубля в связи с ростом бюджета прожиточного минимума. Указанная матпомощь предоставляется многодетным семьям, которые воспитывают троих и более детей, вне зависимости от их дохода.
В Минтруда уточнили, что для получения указанной выплаты необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка. В Минске, а также отдельных районах Гродненской, Брестской, Витебской областей следует обращаться по месту учебы ребенка. В пресс-службе отметили, что в 2025 году названную матпомощь получат примерно 240 000 школьников из более 115 000 многодетных семей.
Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: вырастут доплаты у многих пенсионеров, социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.
Кстати, проезд в маршрутках дорожает в Беларуси с 1 августа.
Кроме того, Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.