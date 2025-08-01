В Калининграде собираются снести еще один исторический дом

На этой неделе глава администрации города Елена Дятлова объявила о том, что в 2026 году снесен будет довоенный дом на пересечении улиц Рижская и Боткина. Здание расселено частично и также заколочено. Речи о возможном сохранении исторических домов в мэрии нет.