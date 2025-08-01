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В Калининграде собираются снести еще один исторический дом

Под ковш экскаватора попадет двухэтажное довоенное здание на улице Дарвина.

В Калининграде собираются снести еще одно историческое здание. На этот раз речь идет о доме дом № 4 на улице Дарвина в бывшем Балтрайоне. Власти города готовы выделить на снос довоенной двухэтажки более 770 тыс. рублей. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Здание было расселено в начале года и сейчас стоит с заколоченными окнами — чтобы не лазали подростки и бродяги.

На этой неделе глава администрации города Елена Дятлова объявила о том, что в 2026 году снесен будет довоенный дом на пересечении улиц Рижская и Боткина. Здание расселено частично и также заколочено. Речи о возможном сохранении исторических домов в мэрии нет.