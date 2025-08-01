Дом героев СВО во Владивостоке страдает от потопов, ржавой воды и неработающих лифтов

Главная проблема 24-этажного дома — неработающие лифты. Их в доме четыре, на текущий момент не работает ни один. Последняя действовавшая кабина вышла из строя, сорвавшись с третьего этажа на первый. Находившийся внутри человек по счастливой случайности серьёзных травм не получил. Пожилые люди и лица с ограниченными возможностями передвижения вынуждены неделями оставаться в квартирах без возможности прогуляться хотя бы по двору. В их числе — инвалид СВО, который из-за травмы ноги с трудом может передвигаться по лестницам. А сегодня из-за неработающих лифтов бригада скорой помощи не смогла спустить на первый этаж пожилого маломобильного пациента, медикам пришлось обращаться за помощью к другим жильцам.
Проблемы наблюдаются и с инженерными коммуникациями. Горячее водоснабжение было остановлено месяц назад для ремонта внутридомового участка теплосети, но ремонт закончился тем, что часть трубы вырезали, а новую не смонтировали. Холодная вода подаётся с перебоями, после каждого перезапуска системы имеет кирпично-бурый цвет и пахнет ржавчиной. На девятом этаже повреждена труба, из-за чего регулярно заливает нижние этажи до пятого включительно. Так как дом принадлежит Минобороны, многие жильцы из числа военнослужащих временно не проживают в квартирах, находясь в зоне боевых действий, их соседи вынуждены вскрывать двери с родственниками бойцов СВО, чтобы спасти имущество. Сам подъезд покрылся плесенью.
Небезопасен даже двор: освещения, по словам жильцов, там нет, зато на детской площадке есть открытый люк, на который сверху кинули деревянный поддон, который почти сгнил.
Самостоятельно сменить управляющую компанию жильцы не могут, так как дом ведомственный, пишут представители дома в обращении к мэрии, которое распространяют в социальных сетях. Каждые несколько лет передают дом новой управляющей организации на фоне создаваемого жильцами резонанса, но каждая новая назначенная УК оказывается такой же пассивной, как и предыдущая.
«Мы не просим привилегий, мы хотим элементарной безопасности, — говорится в обращении жильцов. — Пока наши мужья служат в зоне СВО, мы здесь буквально выживаем». Тем временем 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам специальной военной операции.