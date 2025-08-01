Дом героев СВО во Владивостоке страдает от потопов, ржавой воды и неработающих лифтов

Главная проблема 24-этажного дома — неработающие лифты. Их в доме четыре, на текущий момент не работает ни один. Последняя действовавшая кабина вышла из строя, сорвавшись с третьего этажа на первый. Находившийся внутри человек по счастливой случайности серьёзных травм не получил. Пожилые люди и лица с ограниченными возможностями передвижения вынуждены неделями оставаться в квартирах без возможности прогуляться хотя бы по двору. В их числе — инвалид СВО, который из-за травмы ноги с трудом может передвигаться по лестницам. А сегодня из-за неработающих лифтов бригада скорой помощи не смогла спустить на первый этаж пожилого маломобильного пациента, медикам пришлось обращаться за помощью к другим жильцам.