1,29 млрд в Казани выделят на строительство школы Алины Загитовой

Согласно проектной документации, объект будет разделён на спортивную и тренировочную зоны. В спортивной части планируется обустройство ледовой арены и зрительских мест, а в тренировочной — тренажерных залов, помещений для акробатики и хореографии, а также раздевалок. В центре также будет предусмотрена зона проката коньков и кафетерий на 25 мест.