1,29 млрд в Казани выделят на строительство школы Алины Загитовой

В Казани выделят 1,29 млрд рублей на строительство республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой. Соответствующий тендер был размещен на портале государственных закупок.
Согласно проектной документации, объект будет разделён на спортивную и тренировочную зоны. В спортивной части планируется обустройство ледовой арены и зрительских мест, а в тренировочной — тренажерных залов, помещений для акробатики и хореографии, а также раздевалок. В центре также будет предусмотрена зона проката коньков и кафетерий на 25 мест.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Татарстана, а заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Завершение работ запланировано на 1 декабря 2026 года.