В Екатеринбурге подорожал 92-й и 95-й бензин

Цены на 92-й и 95-й бензин резко выросли в Екатеринбурге. На некоторых автозаправочных станциях стоимость этих марок увеличилась более чем на рубль всего за две недели. Это указано на онлайн-табло городских АЗС.
Самая высокая цена на 92-й бензин зафиксирована на АЗС «Лукойл» — 58,51 рубля (+50 копеек). Несколько ниже показатель у «Газпромнефти» — 58,2 рубля (+8 копеек).
При этом самые низкие цены на этот вид топлива предлагает сеть АЗС «Опти» — 56,95 рубля, хотя за полмесяца стоимость здесь поднялась сразу на 1,25 рубля. Повышение цен также отмечено на AЗС Varta — на 70 копеек, теперь литр топлива обойдется в 57,15 рубля. Еще немного дороже заправка на «Роснефти» — 57,45 рубля (+10 копеек).
Единственной сетью, сохранившей прежний уровень цен и даже снизившей их, является «Татнефть». Здесь литр 92-го стоит 56,85 рубля (-29 копеек).
Что касается 95-го бензина, ситуация аналогичная. Наибольший рост отмечен на АЗС «Опти» — плюс 1,2 рубля, до 60,65 рубля. «Газпромнефть» повысила цену на 88 копеек, до 62,37 рубля; Varta — на 70 копеек, до 60,95 рубля; «Роснефть» — на 10 копеек, до 61,1 рубля.
Однако лидером по дороговизне остается «Лукойл», где литр 95-го обходится автовладельцам в 63,62 рубля. (+50 копеек). Тем временем самая низкая цена на данную марку установлена на АЗС «Татнефть» — 60,55 рубля (-29 копеек).