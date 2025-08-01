В Екатеринбурге подорожал 92-й и 95-й бензин

При этом самые низкие цены на этот вид топлива предлагает сеть АЗС «Опти» — 56,95 рубля, хотя за полмесяца стоимость здесь поднялась сразу на 1,25 рубля. Повышение цен также отмечено на AЗС Varta — на 70 копеек, теперь литр топлива обойдется в 57,15 рубля. Еще немного дороже заправка на «Роснефти» — 57,45 рубля (+10 копеек).