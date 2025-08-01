Иркутская область — вторая в Сибири по уровню зарплат

Об этом сообщает сайт «ИрСити».
Средняя зарплата в регионе достигла 92,8 тысячи рублей, уступив лишь Красноярскому краю, где этот показатель составил 99,9 тысячи рублей. Третье место разделили Новосибирская и Томская области со средней зарплатой 81,8 тысячи рублей.
Самые высокие зарплаты в Иркутской области отмечены в сфере добычи полезных ископаемых (118 тысяч рублей), финансов и страхования (113,9 тысячи рублей), а также транспортировки и хранения грузов (106,2 тысячи рублей).
Наименьшие средние зарплаты зафиксированы в сфере недвижимости (52,3 тысячи рублей), гостиничном бизнесе и общественном питании (56,4 тысячи рублей) и сфере ремонта авто- и мототехники (60,5 тысячи рублей).