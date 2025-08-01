«Росгосстрах»: число угонов китайских машин выросло до 20% в 2025 году

В России в 2025 году выросло число угонов китайских автомобилей, сообщили «Газете.Ru» представители крупных страховых компаний. Страховщики связывают это с ростом парка этих машин. Какие автомобили популярны у угонщиков в этом году — в материале «Газеты.Ru».
Страховщики зафиксировали рост интереса угонщиков автомобилей к китайским брендам. Так, по данным компании «Росгосстрах», процент машин китайских брендов среди угнанных вырос вдвое.
"По мере изменения российского автопарка и увеличения количества автомобилей китайского производства.
растет и доля марок из КНР среди угоняемых злоумышленниками, этот показатель уже приближается к 20%.
Отметим разнообразие интересов криминала — среди похищенных в этом году есть и легковые автомобили, и минивэны, и грузовики«, — сообщила “Газете.Ru” начальник управления выплат по автострахованию “Росгосстраха” Людмила Юсова.
В 2024 году на китайские автомобили приходилось до 10% от общего числа зафиксированных угонов, рассказывали ранее в «Росгосстрахе», опираясь на собственную статистику.
Людмила Юсова уточнила, что по итогам семи месяцев 2025 года общее количество заявленных угонов практически не отличается от показателя за аналогичный период 2024-го. Пик хищений пришелся на февраль и март. При этом в 2024 году по сравнению с 2023-м компания фиксировала снижение числа угонов почти на 32%.
Какие китайские машины угоняют.
В компании «Абсолют Страхование» по итогам первого полугодия 2025 года зафиксировали рост числа заявленных угонов на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«В 2025 году зафиксирован рост интереса угонщиков к китайским автомобилям: Haval F7, Chery Tiggo, Geely Coolray, Changan CS75 Plus, Exeed LX», — перечислил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора «Абсолют Страхования» Игорь Люкин.
Он прогнозирует дальнейшее увеличение числа угонов китайских автомобилей, если их доля на рынке будет расти, а злоумышленники разработают успешные схемы обхода систем безопасности.
Угоняют автомобили тех марок, у которых есть проблемы с доставкой запчастей в Россию: многие машины завезли по параллельному импорту, обслуживать их приходится не у официального дилера, а у частных лиц, добавил замгендиректора «Абсолют Страхования».
Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости в первом полугодии 2025 года выросла до 28%,
сообщили в «Страховом доме ВСК». Чаще всего крадут автомобили Chery, Haval, Changan и Li Xiang (примерно 4% страховых случаев на каждую марку), уточнили в компании.
Европейские, японские и российские тоже крадут.
В «РЕСО-Гарантии» заявили «Газете.Ru», что статистика угонов держится на уровне прошлого года.
«Что касается марок и моделей, мы не видим концентрации угонов на одних и тех же авто. В 2025 году злоумышленники угоняли Toyota, Lexus, Skoda, Hyundai, традиционно были угоны ВАЗ. Из китайских — Geely и Chery», — рассказал старший управляющий продуктом автострахования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.
Это машины массового сегмента, которые чаще угоняют для разбора на запчасти, добавил он.
В ночное время машины чаще угоняют с придомовых территорий,
а днем — с парковок торговых центров и из других общественных мест, уточнил Яковлев.
В «Т-Страховании» отметили стабильный спрос у угонщиков на корейские и японские машины — из-за их высокой ликвидности и возможности быстро реализовать похищенный автомобиль, разобрав его на запчасти.
«Чаще всего угоняли автомобили Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander», — уточнили в «Т-Страховании».
В «Ренессанс Страховании» назвали самыми угоняемыми за последние 12 месяцев люксовые автомобили, в основном внедорожники и кроссоверы: Infiniti QX80, BMW X6 M, Hyundai Palisade, Range Rover, BMW 7 Series, Genesis GV80. В «Ингосстрахе» — Kia Rio, Hyundai Palisade и Mitsubishi Outlander.
В страховой компании «Согласие» зафиксировали в 2025 году смещение интереса автогонщиков в пользу грузового транспорта — треть зафиксированных за 6,5 месяца краж приходится на грузовики (чаще всего — Shacman и «КамАЗ»).
Статистика страховых компаний отражает угоняемость прежде всего новых машин, купленных в кредит: их обязательно страхуют по каско, объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
«Естественно, что китайские машины угоняют, потому что ничего сложного в их угоне нет. Если говорить в целом, без учета страхования каско, то самыми угоняемыми автомобилями, конечно, будут Lada. Недорогие корейские машины, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, также будут угонять, потому что они уходят в разбор на запчасти», — сказал Шапарин «Газете.Ru».