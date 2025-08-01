«Росгосстрах»: число угонов китайских машин выросло до 20% в 2025 году

Людмила Юсова уточнила, что по итогам семи месяцев 2025 года общее количество заявленных угонов практически не отличается от показателя за аналогичный период 2024-го. Пик хищений пришелся на февраль и март. При этом в 2024 году по сравнению с 2023-м компания фиксировала снижение числа угонов почти на 32%.