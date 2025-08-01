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Казахстан заявил об отсутствии угрозы бензинового дефицита

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов успокоил граждан, комментируя новые ограничения России на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95. На пресс-конференции он сообщил, что эти меры не затронут Казахстан. Страна имеет соглашение с Россией, гарантирующее поставки 285 тысяч тонн топлива.

«Ситуация на внутреннем рынке стабильная. Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 тыс. тонн бензина — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве», — отметил Ерлан Аккенженов.

Аккенженов подчеркнул, что дефицита топлива нет, но призвал усилить контроль за незаконным вывозом нефтепродуктов.

Напомним, что экспорт автомобильного бензина из Казахстана в январе-мае 2025 года составил 106,6 тыс. тонн на $64,9 млн, сообщает бюро национальной статистики. В аналогичном периоде 2024 года республика не совершала экспорт бензина.