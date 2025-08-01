Казахстан заявил об отсутствии угрозы бензинового дефицита

«Ситуация на внутреннем рынке стабильная. Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 тыс. тонн бензина — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве», — отметил Ерлан Аккенженов.