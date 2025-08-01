Казахстан заявил об отсутствии угрозы бензинового дефицита

«Ситуация на внутреннем рынке стабильная. Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 тыс. тонн бензина — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве», — отметил Ерлан Аккенженов.
Аккенженов подчеркнул, что дефицита топлива нет, но призвал усилить контроль за незаконным вывозом нефтепродуктов.
Напомним, что экспорт автомобильного бензина из Казахстана в январе-мае 2025 года составил 106,6 тыс. тонн на $64,9 млн, сообщает бюро национальной статистики. В аналогичном периоде 2024 года республика не совершала экспорт бензина.