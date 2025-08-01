«Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025

В финансовом учреждении уточнили, что с 4 августа в случае снятия наличных в банкоматах и отделениях с использованием токенов карточек «Беларусбанка», которые были сгенерированы в мобильных платежных сервисах, в течение дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей с других карт банка.