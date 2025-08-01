В Калининградской области увеличат выплаты работающим подросткам

По его словам, ребята от 14 до 18 лет трудоустраиваются во всех муниципалитетах региона — в «Водоканале», детских садах, на «Первом хлебозаводе» и других предприятиях.
Беспрозванных отметил, что сам в подростковом возрасте подрабатывал летом и полностью поддерживает инициативу. Он также заявил о решении с 2026 года увеличить дополнительную выплату к зарплате от Центра занятости в два раза. Сейчас она составляет около 3700 рублей в месяц.
Ранее мы писали о том, что калининградцы рассказали, что предпочитают обращаться за помощью при трудоустройстве к друзьям и коллегам.