Казахстан стал главным покупателем колбасы и сосисок из России

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ сообщил, что за первое полугодие 2025 года российский экспорт готовой мясной продукции составил более 41 тысячу тонн на сумму более 117 миллионов долларов.
По сравнению с тем же периодом 2024 года, объем поставок за рубеж вырос на 8% в натуральном выражении и 18% — в стоимостном.
К готовой мясной продукции относятся продукты, готовые к употреблению:
- колбасы;
- сосиски;
- мясные деликатесы;
- копченые, вяленые мясные изделия;
- паштеты.
А также снеки и многое другое.
Еще вошли:
- полуфабрикаты, готовые к приготовлению;
- консервы мясные;
- консервы смесевые с содержанием мяса более 57% в различной упаковке.
Лидером по импорту российской мясной продукции стал Казахстан. Объем ввоза в страну за полгода увеличился в стоимостном выражении на 5% относительно того же периода 2024-го.
На втором месте оказалась Беларусь — импорт в деньгах готовой мясной продукции из России вырос на 50%.
На третьем месте в списке стран-импортеров находится Саудовская Аравия, куда было ввезено товаров на сумму более 13 миллионов долларов. Рост в стоимостном выражении составил около 60%.
Ключевые направления российского экспорта в 2025 году:
- ЕАЭС;
- другие страны ближнего зарубежья;
- страны Персидского залива.