Правила жилищной помощи обновили в Казахстане

Казахстанцы, которые оказались в тяжелом финансовом положении — среднедушевые доходы слишком низкие и даже не доходят до прожиточного минимума — может быть оказана жилищная помощь от государства.
Эта мера поддержки назначается семьям, чьи расходы на оплату коммунальных услуг и содержание жилья оказались слишком высокими при низких доходах. Ее могут получить граждане независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии, что у них есть только один дом или квартира.
Как сообщают в ИС «ЮРИСТ», с 11 августа будут внесены изменения в правила оказания жилищной помощи.
Что поменяется в господдержке
Согласно сообщению источника, теперь государство будет возмещать разницу превышения, если расходы на содержание дома и коммунальные услуги составят от 5 до 10% от дохода человека. Точное значение устанавливают местные представительные органы.
Например, если у человека доход равен 100 000 тенге, а местные власти установили размер для компенсации трат на содержание дома и коммуслуги 10%, значит, он должен тратить на жилье не больше 10 000 тенге в месяц.
Но если его реальные расходы на эти цели составят 15 000 тенге, то государство может компенсировать разницу в 5 000 тенге.
Пересмотрены нормы потребления
Также при определении размера жилищной помощи будут учитывать нормы потребления коммунальных услуг в следующих пределах:
- азоснабжение — не более 15 кубических метров на человека;
- электроснабжение — в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;
- водоснабжение, и (или) водоотведение — не более 4 куб. м холодной и не более 2 куб. м горячей воды на человека;
- теплоснабжение — не более 0,025 гигакалории на человека в месяц;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) — не более 650 тенге на человека;
- обслуживание лифтов — не более 1 300 тенге за квартиру;
- услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций — не более 1 399 тенге за абонент;
- расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт — не более 60 тенге за квадратный метр;
- арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда — не более 120 тенге за квадратный метр;
- норма квадратуры — 18 кв. м полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 кв. м.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования — то есть начнет действовать с 11 августа 2025 года.