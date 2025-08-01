Правила жилищной помощи обновили в Казахстане

Эта мера поддержки назначается семьям, чьи расходы на оплату коммунальных услуг и содержание жилья оказались слишком высокими при низких доходах. Ее могут получить граждане независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии, что у них есть только один дом или квартира.