В Уфе новостройки подешевели на 3,7% за июнь

Снижение ключевой ставки до 18% ободрило рынок. «Сейчас, когда ставка ЦБ, хоть и медленно, но поползла вниз, застройщики получили надежду на выход из затянувшейся стагнации. Что касается цен на недвижимость, то если уж они не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе», — прокомментировали эксперты ресурса.