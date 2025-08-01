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В Уфе новостройки подешевели на 3,7% за июнь

Квадратный метр сбавил 1,5%.

Источник: Башинформ

По итогам июня две трети крупных городов страны (с населением более 300 тыс. человек) показали положительную динамику цен на рынке строящегося жилья. Уфа попала в ту треть, где новостройки подешевели. Об этом говорят данные платформы «Мир квартир».

К началу июля 1 кв. метр нового и строящегося жилья в Уфе стоил в среднем порядка 171,13 тыс. руб. (месяц назад 173,8 тыс.), а цена средней новой квартиры снизилась за месяц на 3,7% до 7,37 млн руб. (в июне 7,66 млн).

Снижение ключевой ставки до 18% ободрило рынок. «Сейчас, когда ставка ЦБ, хоть и медленно, но поползла вниз, застройщики получили надежду на выход из затянувшейся стагнации. Что касается цен на недвижимость, то если уж они не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе», — прокомментировали эксперты ресурса.