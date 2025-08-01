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Уборка пшеницы завершилась на полях Краснодара

Краснодарские аграрии собрали более 75 тысяч тонн пшеницы.

Источник: Комсомольская правда

На полях Краснодара завершилась уборка пшеницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов. По его словам, аграрии намолотили более 75 тысяч тонн главной зерновой культуры, которая отправится на мукомольные заводы и станет ароматным хлебом.

Всего намолочено 87,8 тысячи тонн зерна с 12,3 тысячи гектаров полей на территории Краснодара. Второе место по объемам сбора занимает озимый ячмень — свыше шести тысяч тонн.

«Все поля уже освободили от соломы. Они готовы к следующему севу», — рассказал Наумов.

Тем временем сельхозпроизводители продолжают ухаживать за рисом, собирают урожай овощей и фруктов, а также заготавливают корма для животных.

«Спасибо всем труженикам полей! — поблагодарил мэр работников агропромышленного комплекса. — Вы выходите на работу с рассветом и трудитесь до захода солнца, чтобы Краснодар оставался столицей житницы России — Кубани».