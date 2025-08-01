Уборка пшеницы завершилась на полях Краснодара

На полях Краснодара завершилась уборка пшеницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов. По его словам, аграрии намолотили более 75 тысяч тонн главной зерновой культуры, которая отправится на мукомольные заводы и станет ароматным хлебом.
Всего намолочено 87,8 тысячи тонн зерна с 12,3 тысячи гектаров полей на территории Краснодара. Второе место по объемам сбора занимает озимый ячмень — свыше шести тысяч тонн.
«Все поля уже освободили от соломы. Они готовы к следующему севу», — рассказал Наумов.
Тем временем сельхозпроизводители продолжают ухаживать за рисом, собирают урожай овощей и фруктов, а также заготавливают корма для животных.
«Спасибо всем труженикам полей! — поблагодарил мэр работников агропромышленного комплекса. — Вы выходите на работу с рассветом и трудитесь до захода солнца, чтобы Краснодар оставался столицей житницы России — Кубани».