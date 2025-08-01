Уборка пшеницы завершилась на полях Краснодара

На полях Краснодара завершилась уборка пшеницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов. По его словам, аграрии намолотили более 75 тысяч тонн главной зерновой культуры, которая отправится на мукомольные заводы и станет ароматным хлебом.