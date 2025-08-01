Испытывать лекарства и проверять качество лабораторных исследований в ЕАЭС будут по-новому

АЛМАТЫ, 1 авг — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила, по которым должны работать фармлаборатории и те, кто их проверяет.
Производителям теперь не надо будет проводить повторные исследования, чтобы зарегистрировать препарат за рубежом, если его одобрили в ЕАЭС.
А проверяющие будут работать по процедурам, которые также помогут избежать повторных инспекций в разных странах ЕАЭС.
Новые правила учитывают как опыт «евразийской пятерки», так и международные рекомендации ОЭСР.